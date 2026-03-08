'20-рукая клубника': ученые обнаружили огромное загадочное существо в океане Антарктиды

Этот вид встречается на глубинах от 19 до 1900 метров.

Ученые недавно обнаружили в ледяных глубинах океана возле Антарктиды загадочное существо, поразительно похожее на "клубнику со щупальцами". Promachocrinus fragarius, более известная как клубничная перьевая звезда, была обнаружена во время экспедиций в Южный океан, пишет DailyGalaxy.

Название существа происходит от его поразительного внешнего вида, напоминающего форму клубники. Оно принадлежит к семейству морских лилий, группе, известной своими длинными, гибкими лучами. Исследователи считают, что у этих звезд может быть от 10 до 20 лучей, и хотя точный размер не был указан, существо описывается как "большое".

При этом данная морская звезда примечательна не только своим внешним видом, но и средой обитания. Согласно отчету, опубликованному в журнале Invertebrate Systematics, этот вид встречается на глубинах от 19 до 1900 метров.

Открытие этой морской звезды является частью более масштабной исследовательской инициативы, направленной на изучение "скрытого биоразнообразия" в Антарктиде – видов, которые трудно обнаружить или идентифицировать из-за их неуловимой природы или удаленных мест обитания. Ученые, стоящие за этими экспедициями, провели почти десять лет, проводя исследования в Южном океане.

В исследовании отмечается, что Южный океан обладает уникальными условиями окружающей среды, которые могут способствовать биоразнообразию", благодаря низким температурам и экстремальным глубинам. Согласно исследованию, эти условия могут способствовать появлению необычных видов, способных выживать способами, которые мы пока не можем до конца понять. В ходе экспедиций исследовательской группы на данный момент было идентифицировано четыре новых вида.

