Ученые пробурили огромную скважину в антарктическом льду: что они там нашли (видео)

Сейчас исследователи работают над проверкой своих выводов.

Ученые получили в свое распоряжение образец керна длиной 228 метров из илистой породы под массивными ледяными щитами Западной Антарктиды. Об этом пишет IFLScience.

Внутри этого рекордного образца они обнаружили окаменелости морских организмов, относящиеся к тому времени, когда эта область была открытым, свободным ото льда океаном.

Отмечается, что получение этого образца было непростой задачей. Полярные исследователи начали с того, что проехали около 700 километров от ближайших антарктических станций до места бурения на ледяном хребте Крари, на краю Западно-Антарктического ледяного щита.

Используя буровую установку с горячей водой, они пробурили 523 метра вглубь льда, пока не достигли подстилающей породы. Работая посменно, команда затем пробурила еще 228 метров в землю и извлекла рекордный образец осадочного керна, состоящий из слоев ила и породы.

"Насколько нам известно, самые длинные керны осадочных пород, ранее пробуренные под ледяным щитом, имеют длину менее десяти метров. Мы превысили нашу цель в 200 метров. Это передовые научные исследования в Антарктиде", - заявила Молли Паттерсон, соруководитель проекта и профессор геологии в Университете Бингемтона.

Особености проекта

Важно, что это достижение стало частью SWAIS2C, международного проекта, целью которого является получение геологических данных из осадочных пород, находящихся глубоко под шельфовым ледником Росса, чтобы определить, насколько растаял Западно-Антарктический ледяной щит в недавнем прошлом. Образец керна является частью этой головоломки, поскольку он предоставляет прямые доказательства того, как край ледяного щита реагировал в более ранние теплые периоды. Хув Хорган, соруководитель проекта SWAIS2C и доцент Университета Виктории в Веллингтоне, добавил:

"Эти данные позволят нам получить критически важную информацию о том, как Западно-Антарктический ледовый щит и шельфовый ледник Росса, вероятно, отреагируют на температуру выше 2°C. Первоначальные данные указывают на то, что слои осадочных пород в керне охватывают последние 23 миллиона лет, включая периоды, когда средняя глобальная температура Земли была значительно выше 2°C по сравнению с доиндустриальным уровнем".

Интересно, что образец керна содержал фрагменты раковинных животных и окаменелости морских организмов, что может показаться необычным, поскольку место бурения в настоящее время находится далеко от Южного океана, окружающего Антарктиду. Однако исследователи объясняют, что эти существа относятся к более теплым периодам, когда регион был частично или полностью свободен ото льда.

"Мы наблюдали большую изменчивость. Некоторые отложения были типичны для ледниковых покровов, подобных тем, что мы видим сегодня на ледниковом хребте Крари. Но мы также обнаружили материал, более характерный для открытого океана, шельфового ледника, плавающего над океаном, или края шельфового ледника, от которого откалываются айсберги", - объяснила Паттерсон.

Важно, что сейчас исследователи работают над проверкой своих выводов, но в долгосрочной перспективе они стремятся получить больше образцов из этого региона и использовать полученную информацию для прогнозирования того, как Антарктида изменится с повышением температуры и потерей льда.

"Наша междисциплинарная международная команда уже сотрудничает, чтобы разгадать климатические тайны, скрытые в керне. Наша система бурения прошла проверку в этих суровых антарктических условиях и показала отличные результаты, поэтому мы планируем дальнейшее бурение, чтобы продолжить нашу миссию по изучению чувствительности Западно-Антарктического ледникового щита к глобальному потеплению", - добавил Хорган.

