Сравнив руки древних женщин и современных спортсменок, ученые получили неожиданный результат (видео)

Сравнение костей женщин, живших 6 тысяч лет назад, и современных спортсменок показало, что в древности у женщин руки были сильнее, чем у профессиональных гребцов, сообщается в статье в журнале Science Advances. По мнению ученых, это может быть связано с занятостью в сельском хозяйстве: женщинам вручную приходилось выполнять трудные сельскохозяйственные работы, включая помол зерна, пишет N+1.

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Группа под руководством Алисон Макинтош из Кембриджского университета сравнила кости членов женского университетского клуба спортивной гребли и кости женщин, живших в эпоху становления сельского хозяйства (7400-1200 лет назад). В число спортсменов вошли женщины, возрастом около 20 лет, которые тренировались по два раза в день и гребли примерно по 120 километров в неделю. Для изучения их костей ученые использовали небольшой компьютерный томограф. Также ученые с помощью лазерной 3D-визуализации и силикона построили трехмерные модели 89 большеберцовых костей и 78 плечевых костей женщин, которые жили в Центральной Европе в эпоху неолита, Бронзового и Железного века, а также в Средневековье.

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Выяснилось, что ноги женщин эпохи неолита не сильно отличались от ног современных спортсменок, однако кости их рук были примерно на 11-16 процентов крепче, чем у тех, кто занимался греблей. Кроме того, кости древних женщин были почти на 30 процентов прочнее костей среднестатистических студенток Кэмбриджа.

Нагрузка на верхние конечности только усилилась в Бронзовый век (4300-3500 лет назад): кости рук женщин того времени были на 9-13 процентов крепче, в то время как кости ног, наоборот, были на 12 процентов слабее.

Исследователи не могут однозначно сказать, чем именно обусловлены такие отличия. По их мнению, это связано с получением муки — для этого женщины дробили зерна вручную с помощью камней. В современных обществах, где все еще используют жернова, женщины размалывают зерно до пяти часов в день. Кроме того, авторы работы допускают, что это было не единственное занятие древних женщин. До изобретения плуга сельскохозяйственная деятельность включала ручные посадку растений, возделывание земли и сбор всего урожая.

Как сообщал УНИАН, ранее ученые выяснили, что женщинам сложнее выжить при остановке сердца из-за гендерных стереотипов.