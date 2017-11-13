Исследование: женщинам сложнее выжить при остановке сердца из-за гендерных стереотипов

Американские ученые выяснили, что прохожие склонны чаще оказывать экстренную помощь в виде сердечно-легочной реанимации мужчинами, а не женщинам. Это, в свою очередь, приводит к большей выживаемости мужчин после остановки сердца. Об этом сообщается на сайте American Heart Association, передает N+1.

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Сердечно-легочная реанимация - это комплекс процедур, направленных на выведение человека из состояния клинической смерти. Она включает в себя непрямой массаж сердца (при помощи дефибриллятора или ручной компрессии грудной клетки) и искусственную вентиляцию легких. В первые минуты после наступления критического состояния такие меры могут помочь человеку выжить — и очень часто в этом могут помочь случайные прохожие. Американские исследователи под руководством доктора Бенджамина Абеллы (Benjamin Abella) выяснили, что на готовность незнакомцев проводить сердечно-легочную реанимацию влияют гендерные стереотипы.

Ученые проанализировали данные о 19331 случае остановки сердца дома или в публичных местах и выяснили, что прохожие оказывают первую помощь в 37 процентах случаев. В стенах дома первая помощь была оказана 35 процентам женщин и 36 процентам мужчин, что не указывает на значимую разницу. Однако, только 39 процентов женщин получили помощь от незнакомцев в публичных местах (по сравнению с 45 процентами мужчин с остановкой сердца). Кроме того, ученые выяснили, что такое неравное распределение помощи приводит к тому, что шансы мужчин выжить при остановке сердца на 23 процента выше.

Такие результаты авторы связывают с тем, что сердечно-легочная реанимация включает в себя нажатия на грудную клетку при непрямом массаже сердца, что может быть неправильно интерпретировано, если пострадавший будет женщиной: подобные гендерные предубеждения, однако, могут оказывать влияние на выживаемость при внезапной остановке сердца.

Как сообщал УНИАН, недавно Forbes назвал самую влиятельную женщину мира.