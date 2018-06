Ученым удалось впервые поймать сигнал от слившихся нейтронных звезд

Международной обсерватории LIGO, вероятно удалось совершить открытие, давно ожидавшееся астрономами.

Речь идет о первой в истории фиксации детектором LIGO гравитационно-волнового сигнала от пары слившихся нейтронных звезд. Ранее этой коллаборацией были зафиксированы три сигнала от пар сливающихся черных дыр – эффект, предсказанный Общей теорией относительности, пишет "Газета.Ru".

18 августа астроном Крейг Уиллер из Университета Техаса в Остине намекнул в Twitter о новом сигнале с LIGO, у которого удалось зафиксировать оптический компонент. «New LIGO. Source with optical counterpart. Blow your sox off!», — написал он в своем Твиттере. По данным издания New Scientist, речь идет о сигнале от двух слившихся нейтронных звезд.

Читайте также"Самое долгое солнечное затмение": ученые прогнозируют новые открытия, астрологи - несчастья Трампу

Официальный представитель коллаборации LIGO Дэвид Шумейкер, который не подтвердил и не опроверг появившиеся слухи. «Весьма волнительный наблюательный научный прогон О2 (который начался в ноябре 2016 года) завершится 25 августа. Мы с нетерпением ждем, чтобы в это время опубликовать обновления», — заявил он. Сообщается, что вскоре после появившихся сообщений многие оптические телескопы, в том числе космический Hubble стали наблюдать за галактикой NGC 4993 в 130 млн световых годах от нас, в которой имеются сливающиеся нейтронные звезды.