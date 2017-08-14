NASA готовится к созданию ракет для путешествий по Солнечной системе

Космическое агентство NASA и компания Ad Astra готовятся к 100-часовому тестированию плазменной ракеты. По мнению ученых, она в будущем сможет перевозить груз на Луну или Марс, а также путешествовать по просторам Солнечной системы, сообщает Ars Technica.

В источнике отмечают, что ракета нового типа будет работать, нагревая неон или аргон до высоких температур при помощи магнитных полей. Тогда раскаленная плазма будет выстреливаться из ракеты на большой скорости, тем самым обеспечивая движение.

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Исследователи утверждают, что такой двигатель может быть использован только в невесомости, то есть либо с низкой околоземной орбиты, либо в качестве последней ступени ракеты.