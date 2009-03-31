Северная Корея создала компактную ядерную боеголовку

Корейской Народно-Демократической Республике впервые удалось создать компактную ядерную боеголовку для своих баллистических ракет средней дальности "Нодон", которые способны поражать цели в Южной Корее, Японии, Китае и России.

Такие данные получили американские и южнокорейские спецслужбы, сообщил в Сеуле региональный представитель международного исследовательского центра "Интернэшнл крайсис груп" Дениэл ПИНКСТОН, передает ИТАР-ТАСС.

По сведениям спецслужб, компактная боеголовка создана на основе плутония. Стратегические боеприпасы находятся в разобранном виде в подземных хранилищах на севере страны рядом с базами ракет "Нодон".

По мнению экспертов, на сборку устройств для боевого применения требуется один-два дня. Обслуживанием боеголовок занята специальная организация, которая не входит в вооруженные силы КНДР и подчиняется непосредственно лидеру страны Ким Чен ИРУ.