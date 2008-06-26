Разрешена регистрация доменов высшего уровня

Организация ICANN, занимающаяся вопросами интернет-адресации, 26 июня на совещании в Париже проголосовала за введение возможности регистрации произвольных доменных имен первого уровня, передает AFP.

В настоящее время веб-адреса должны обязательно относиться к одному из нескольких сотен доменов первого уровня. Чаще всего это обозначение территории (например, .bg для Болгарии, .ro для Румынии) либо один из двух десятков доменов общего и отраслевого назначения (.org, .net, .info, .aero).

Новая система позволит любому из 1,3 миллиарда интернетчиков с начала 2009 года приобрести домен верхнего уровня. Ожидается, что такие домены купят крупные интернет-компании, а отдельные отраслевые имена вроде .market, .bank, .oil, .car станут предметом аукционных торгов. Свои домены первого уровня смогут зарегистрировать и города.

Пока стоимость регистрации домена неизвестна. По оценкам экспертов, она составит несколько десятков тысяч долларов. В сообщении агентства Associated Press говорится, что стоимость регистрации может превысить 100 тысяч долларов.

Кроме того, члены ICANN проголосовали за то, чтобы доменные имена можно было писать не только латинскими буквами. Это, в частности, позволяет регистрировать имена доменов на кириллице, иврите, арабском и китайском языках.

Лента.ру