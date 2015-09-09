Украинские ученые нашли способ отказаться от газа в отоплении

Отказаться от дорогого газа и быть здоровыми, предложили украинские ученые на пресс-конференции в Киеве. Журналистам продемонстрировали изобретение, способное перевернуть существующий порядок в мировой теплоэнергетике. Разработчики из отечественной компании «Квантум Электрик», показали уникальную обогревательную панель. Прибор работает от электричества, при этом не только экономит средства, но и лечит пользователей.

Изначально прибор разрабатывался как средство профилактики заболеваний верхних дыхательных путей. Однако в процессе работы был открыт новый способ получения тепловой энергии с электрической. В основе лежит максимальное использование теплового потока инфракрасного излучения в благоприятном для человека диапазоне. Панель «Квантум Электрик» состоит из монокристаллических, натуральных керамико-углеродных пластин, которые в нагретом состоянии обеспечивают оптимальные влажность и температуру в помещении. Сам прибор и все комплектующие изготовляются в Украине. Панели потребляют в 2-3 раза меньше электроэнергии, чем классические спиральные обогреватели, а после выключения долго сохраняют тепло.

«Потребление энергоресурсов в Украине в 2,7 раза превышает среднестатистическое потребление энергоресурсов в европейских странах. К примеру, Польша с населением в 39 млн. человек, потребляет всего 16 млрд. кубов газа. В то время, как Украина ежегодно использует около 40 млрд. кубов природного газа. С этого объема 18-20 млрд. газа идет на нужды населения - отопление жилья, подогрев воды и приготовление пищи. По нашим расчетам, используя технологии «Квантум Электрик», можно снизить потребление газа в Украине на 5 млрд. кубов газа в год, и ежегодно экономить около 35 млрд. грн. Семья, проживающая в квартире 70 м2 – может сэкономить более 12 тыс. грн. за сезон, а жители частного дома площадью 100 м2 сохранят в семейном бюджете более 17 тыс. грн. за сезон. И это речь пока идет только о панели, а у нас есть еще ряд интересных разработок – электрические плиты, обогревательные котлы и т.д. Если нам удастся заручиться поддержкой государства, то за 2 года Украина может избавиться от газовой зависимости, а это очень важно в сложившихся экономических и политических реалиях. Очень хочется быть услышанными и востребованными, тем более что Премьер-министр Украины, постоянно призывает переходить на альтернативные, более эффективные способы отопления. Мы готовы предложить государству решение. Оно уже существует!»,- комментирует автор изобретения, теплоэнергетик Сергей Петров.

Уникальность нового обогревательного прибора в том, что внутри нет нагревателей и кабелей - в панели используется специальная нить, которая позволяет получить с 1 кВт электрической энергии до 3-х кВт тепловой! У панели нет негативного магнитного излучения, она работает в диапазоне длины магнитного излучения человеческого тела, благодаря этому она не высушивает, а нагревает молекулы воды в воздухе, создавая в помещении оптимальную влажность воздуха для человека. После 40 минут работы панель начинает лечить людей, находящихся в обогреваемом помещении. Панель можно использовать для профилактики заболеваний дыхательных путей, кожных заболеваний, стимулирования кровообращения, повышения иммунитета, снижения высокого давления, успокаивающего воздействия на нервную систему, для профилактики сердечных сосудистых заболеваний. А так же, для нейтрализации неприятных запахов и табачного дыма в помещении. Прототип панели получил медицинские патенты еще в 2007 году!

Эффективность панели «Квантум Электрик» подтверждена учеными технического университета города Кошице (Словакия), где проведены испытания прибора. Евросоюз в 2016 году планирует выделить около 2 миллионов евро на доработку и организацию производства. Изобретением активно интересуются китайцы и немцы, но разработчики принципиально хотят изначально производить и продавать панель именно в Украине. Уже получены ряд патентов и сертификатов от Украинского центра независимых экспертных исследований «Укрэкспертиза», от «Украинской Государственной санитарно-эпидемиологической службы» и др.

Ростислав Мазур, из «Квантум Электрик» утверждает: «Наше устройство не перегревается, поэтому является безопасным для дома, для офисов, школ и детских садов. На сегодняшний день, это самый эффективный и недорогой способ отопления из существующих, в принципе. Украинцы совершили переворот в мировой теплоэнергетике. Наше изобретение так же важно, как появление интернета или мобильных телефонов.