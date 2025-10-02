Как изменилась рутина ведущего?

Известный украинский ведущий и интервьюер Анатолий Анатолич откровенно рассказал о своем резком похудении. В частности, он признался, приходилось ли ему для этого колоть специальные препараты.

В комментарии программе "Утро в большом городе" Анатолич назвал точный вес, который сбросил за последнее время и вообще с момента, когда он поправился.

"Где-то 27, а за последние полгода - где-то 15", - поделился он.

Ведущий также ответил на вопрос, не колол ли он скандально известный препарат "оземпик" и признался бы он в этом своей аудитории.

"Нет. Я рассказал бы, потому что не видел бы в этом проблемы. Если есть показания врача... и людям это нужно, я считаю - это абсолютно допустимо", - отметил ведущий.

Хоть Анатолич и не рассказал подробно, как именно ему удалось похудеть, очевидно, что ему помог спорт. Из его соцсетей можно заметить, что он очень активен. С недавних пор шоумен начал демонстрировать свою ежедневную рутину, в которой на постоянной основе есть бег. Как оказалось, ведущий бегает несмотря на любые обстоятельства, будь то плохая погода или воздушная тревога, и даже участвует в марафонах.

Недавно Анатолий Анатолич признался, что ему трудно привлечь детей к пробежкам, особенно старшую дочь. Он поделился, почему иногда не может найти общий язык с подростком.

