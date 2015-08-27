Ученые получили новое изображение "космической бабочки"

Об этом говорится на сайте телескопа, передает РИА Новости.

Туманность, находящуюся на расстоянии более чем 2 тысяч световых лет от Земли, открыл в 1947 году астроном Рудольф Минковски.

В центре туманности находятся две звезды – старое светило-гигант и белый карлик, выбрасывающие во время движения газовую материю, которая и образует "крылья".

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Как сообщал УНИАН, оптический телескоп Hubble помог исследователям получить качественное изображение планетарной туманности NGC 6565, которая сформировалась в процессе сброса внешних оболочек со звезды, находящейся в ее центре, — то есть гибели звезды и постепенного превращения ее в белого карлика.