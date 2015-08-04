Hubble сфотографировал гибель звезды

02:40, 04 августа 2015
Наука и IT
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Оптический телескоп Hubble помог исследователям получить качественное изображение планетарной туманности NGC 6565, которая сформировалась в процессе сброса внешних оболочек со звезды, находящейся в ее центре, — то есть гибели звезды и постепенного превращения ее в белого карлика.

NASA

Как сообщается на сайте американского космического агентства NASA, планетарная туманность NGC 6565 была открыта 14 июля 1880 года, передает ZN.ua

В центре туманности расположена звезда, которая находится в процессе "предсмертной агонии" — с нее слетают внешние газовые оболочки. Именно в ходе этого процесса и формируется туманность.

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По космическим меркам, процесс гибели звезды длится совсем недолго — несколько десятков тысяч лет.

Ранее УНИАН сообщал, что ученые агентства NASA обнаружили экзопланету, которая очень похожа на Землю.

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