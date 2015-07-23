Ученые NASA обнаружили "вторую Землю", где может быть вода

Об этом пишет Новое время со ссылкой на анонс NASA.

В агентстве подтвердили, что проект Кеплер обнаружил "новую Землю", экзопланету, по размеру сравнимую с Землей. Она находится в "обитаемой зоне" системы, которая напоминает Солнечную. Кроме того, на планете Kepler-452b может быть жидкая вода.

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Расстояние до звезды - 1400 световых лет, само светило немного ярче Солнца. В NASA уточнили, что масса Kepler-452b на 60% больше земной. В итоге экзопланету сочли более многообещающим аналогом Земли, чем ранее найденные миры, которые входят в системы холодных звезд.

Welcome the discovery of the first small habitable zone planet around a G2 star like our sun http://t.co/9QbWx6wPXipic.twitter.com/4sAZrIgHmx — NASA Kepler (@NASAKepler) July 23, 2015

Год на планете длится 385 дней, а сама она расположена от нее лишь немного дальше, чем Земля от Солнца.

A Kepler's Dozen: Small Habitable Zone Planets - Kepler-452b makes a dozen! http://t.co/VDpqYFAvsEpic.twitter.com/N04KQv1Hdw — NASA Kepler (@NASAKepler) July 23, 2015

Справка. Экзопланета - планета, которая обращается вокруг звезды, не являющейся Солнцем. На 14 июня 2015 года достоверно подтверждено существование 1931 экзопланеты в 1222 планетных системах, из которых в 484 имеется более одной планеты.

Их ищет специальный спутник Кеплер, оснащенный сверхчувствительным фотометром. Это первый космический аппарат, созданный с такой целью.