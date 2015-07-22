Ученые выяснили, почему Земля обитаема, а Венера безжизненна

Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на Nature Geoscience.

Венера, несмотря на схожие с Землей условия формирования, разительно отличается по своему внешнему облику от нашей планеты. Так, атмосфера "утренней звезды" раскалена до 462 градусов Цельсия, на ней практически нет воды, ее поверхность покрыта вулканами, а атмосфера состоит из углекислого газа и серной кислоты.

Пока среди ученых нет единого мнения о том, как Венера могла лишиться своих водных запасов и превратиться в гигантский парник.

Сегодня ученые, как объясняет Марк Йеллинек (Mark Jellinek) из университета Британской Колумбии в Ванкувере (Канада), пытаются выяснить, почему наша планета стала Землей, а Венера – Венерой. Подобное знание крайне важно для поисков внеземной жизни на экзопланетах, так как Земля и Венера очень похожи друг на друга и различить их из космоса крайне сложно.

Йеллинек и его коллега Мэттью Джексон из университета Калифорнии в Санта-Барбаре (США) нашли возможное объяснение тому, как Земля не стала гигантским парником, обратив внимание на некоторые необычные детали в изотопном составе мантии нашей планеты.

Геологи заметили, что доли изотопов некоторых редкоземельных металлов в мантии заметно отличаются от того, сколько их содержится в хондритах – древнейших астероидах Солнечной системы, которые сегодня считаются останками "стройматериалов" всех ее планет.

Это натолкнуло их на мысль, что значительная часть первичной материи Земли, насыщенная радиоактивными элементами, благодаря которым возникли эти изотопы, могла быть выброшена в космос в то время, когда наша планета или столкнулась с прародителем Луны, или подвергалась массированной "бомбардировке" астероидами на последних этапах формирования Солнечной системы.

Как показали их расчеты, реализация подобного сценария могла привести к двум очень важным и ключевым эффектам. Во-первых, "катапультирование" первичной коры в космос должно было охладить планету на первых этапах ее жизни. Во-вторых, этот катаклизм должен был запустить тектонику — круговорот пород в недрах Земли.

Тектонические процессы, по словам геологов, помогают мантии охлаждаться, теряя энергию на движение плит и "сбрасывая пар" в виде извержений вулканов и излияний магмы, что поддерживает температурный баланс планеты на определенном уровне.

На Венере подобных процессов не существует, и поэтому тепло в ее недрах накапливалось до тех пор, пока на ней не начались массированные извержения вулканов, выбросившие огромное количество серы и углекислоты в атмосферу и превратившие ее в гигантский парник.

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По всей видимости, данный фактор был одной из главных причин того, почему Земля не стала Венерой и не превратилась в безжизненную пустыню черрез несколько миллиардов лет после ее формирования, заключают ученые.