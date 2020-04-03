В Украине запустили чат-бот, в котором самостоятельно можно провериться на коронавирус
Для украинцев, которые ощущают симптомы подобные на новый коронавирус COVID-19, запустили специальный чат-бот. С его помощью можно самостоятельно оценить состояние своего здоровья.
Об этом говорится в сообщении Национальной службы здоровья Украины в Telegram.
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Как отмечается, чат-бот поможет оценить факторы риска для тех, кто чувствует симптомы заболевания коронавируса. Так, получив ответы на простые вопросы, бот предлагает соответствующий алгоритм действий. Например, если есть симптомы, звоните к семейному врачу.
"В случае, если вы еще не имеете семейного врача, - на контакт-центр НСЗУ или на горячую линию области по вопросам коронавируса. При тяжелых симптомах, температуре более 38 градусов, затрудненном дыхании - звоните на 103", - сказано в сообщении.
Воспользоваться новым чат-ботом можно на сайте НСЗУ по ссылке: nszu.gov.ua.
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