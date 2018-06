Летное испытание аппарата LDSD для посадок на Марс завершилось неудачно (видео)

Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на NASA.

"Парашют был выпущен, но не раскрылся. Падение в воду было контролируемым, и мы намерены собрать и изучить все данные теста для того, чтобы сделать выводы и внести поправки", — сообщило NASA в своем Twitter по итогам теста.

Reaching Mach 4, #LDSD's SIAD deployed & inflated. Chute deployed, but did not inflate. We'll study data from this test to learn & improve.