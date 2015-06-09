Летное испытание аппарата LDSD для посадок на Марс завершилось неудачно (видео)

Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на NASA.

"Парашют был выпущен, но не раскрылся. Падение в воду было контролируемым, и мы намерены собрать и изучить все данные теста для того, чтобы сделать выводы и внести поправки", — сообщило NASA в своем Twitter по итогам теста.

Reaching Mach 4, #LDSD's SIAD deployed & inflated. Chute deployed, but did not inflate. We'll study data from this test to learn & improve. — NASA Technology (@NASA_Technology) June 8, 2015

Испытание, к которому погода не давала приступить ровно неделю, заключалось в том, что воздушный шар поднял напоминающий "летающую тарелку" аппарат с Тихоокеанской ракетной базы на гавайском острове Кауаи на высоту 37 километров. Затем ракетный двигатель придал аппарату сверхзвуковое ускорение и поднял его на высоту более 55 километров над поверхностью Земли. После этого LDSD начал снижаться с помощью надувного "пояса". Обеспечить мягкое приводнения аппарату должен был новый сверхзвуковой парашют.

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Ранее УНИАН сообщал, что в NASA объявили конкурс на оптимальное завоевание «красной планеты».

Как сообщает NASA, любой может сообщить подробную схему отправления человеческой экспедиции на чужую планету и указать, что именно и в каком количестве необходимо взять с собой экипажу: воду, еду, кислород, лекарства, инструменты и прочее.

За лучший и самый бюджетный вариант NASA обещает вознаграждение минимум 5 тысяч долларов. Общий призовой фонд оценивается в 15 тысяч.