Летное испытание аппарата LDSD для посадок на Марс завершилось неудачно (видео)
Второе летное испытание аппарата LDSD (Low-Density Supersonic Decelerator), на котором NASA отрабатывают технологию будущих посадок на Марс при помощи сверхзвукового парашюта, завершилось неудачно, парашют не раскрылся должным образом.
Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на NASA.
"Парашют был выпущен, но не раскрылся. Падение в воду было контролируемым, и мы намерены собрать и изучить все данные теста для того, чтобы сделать выводы и внести поправки", — сообщило NASA в своем Twitter по итогам теста.
Reaching Mach 4, #LDSD's SIAD deployed & inflated. Chute deployed, but did not inflate. We'll study data from this test to learn & improve.
— NASA Technology (@NASA_Technology) June 8, 2015
Испытание, к которому погода не давала приступить ровно неделю, заключалось в том, что воздушный шар поднял напоминающий "летающую тарелку" аппарат с Тихоокеанской ракетной базы на гавайском острове Кауаи на высоту 37 километров. Затем ракетный двигатель придал аппарату сверхзвуковое ускорение и поднял его на высоту более 55 километров над поверхностью Земли. После этого LDSD начал снижаться с помощью надувного "пояса". Обеспечить мягкое приводнения аппарату должен был новый сверхзвуковой парашют.
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Как сообщает NASA, любой может сообщить подробную схему отправления человеческой экспедиции на чужую планету и указать, что именно и в каком количестве необходимо взять с собой экипажу: воду, еду, кислород, лекарства, инструменты и прочее.
За лучший и самый бюджетный вариант NASA обещает вознаграждение минимум 5 тысяч долларов. Общий призовой фонд оценивается в 15 тысяч.