NASA протестирует "летающую тарелку" для посадки на Марс
NASA в июне будет испытывать аппарат Low-Density Supersonic Decelerator (LDSD), предназначенный для будущих посадок грузовых и пилотируемых кораблей на Марс.
Как сообщается на сайте агентства, корабль представляет собой "летающую тарелку" и визуально выглядит как космический корабль инопланетян из мультфильмов, передает ZN.UA. Аппарат снабжен надувным поясом и парашютом.
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Летнее тестирование аппарата станет уже вторым в истории LDSD. 31 марта NASA провели проверку аппарата на вращение. Диск раскрутили до 30 оборотов в минуту для проверки его балансировки.
В агентстве уточнили, что в ходе тестирования "тарелку" на воздушном шаре поднимут на высоту 37 км, затем ракетный двигатель придаст аппарату сверхзвуковое ускорение. В момент сбрасывания скорости надувное устройство будет раздуваться и снижать скорость движения LDSD с трех скоростей звука до двух.
Стоит отметить, что данная технология, по замыслу создателей, должна будет обеспечить безопасное приземление аппарата на поверхность Марса в условиях разряженной атмосферы.
Второе летное испытание аппарата намечено на 2-12 июня.