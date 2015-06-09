NASA представило трехмерную анимацию планеты Церера

Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на сайт NASA.

Видео получено при помощи монтажа 80 фотографий небесного тела, полученных автоматической межпланетной станцией Dawn с расстояний от 13,6 тысячи до 5,1 тысячи километров от Цереры.

Основная цель миссии Dawn заключается в исследовании Цереры и астероида Веста, вблизи которого аппарат находился с августа 2011-го в течение года. За это время Dawn произвел съемку поверхности астероида, позволяющую создать первую высокоточную карту данного космического тела.

Читайте такжеNASA: спутники Плутона находятся в хаотичном движении (видео)Как сообщал УНИАН, автоматическая межпланетная станция Dawn получила изображение кратера на поверхности Цереры.Снимок является одним из многих, которые сделаны с целью наилучшего маневрирования аппарата на орбите карликовой планеты.