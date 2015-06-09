NASA представило трехмерную анимацию планеты Церера
NASA представило трехмерную анимацию, демонстрирующую поверхность карликовой планеты Церера.
Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на сайт NASA.
Видео получено при помощи монтажа 80 фотографий небесного тела, полученных автоматической межпланетной станцией Dawn с расстояний от 13,6 тысячи до 5,1 тысячи километров от Цереры.
Основная цель миссии Dawn заключается в исследовании Цереры и астероида Веста, вблизи которого аппарат находился с августа 2011-го в течение года. За это время Dawn произвел съемку поверхности астероида, позволяющую создать первую высокоточную карту данного космического тела.
Читайте такжеNASA: спутники Плутона находятся в хаотичном движении (видео)Как сообщал УНИАН, автоматическая межпланетная станция Dawn получила изображение кратера на поверхности Цереры.Снимок является одним из многих, которые сделаны с целью наилучшего маневрирования аппарата на орбите карликовой планеты.