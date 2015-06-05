NASA: спутники Плутона находятся в хаотичном движении (видео)

Результаты своих исследований ученые опубликовали в журнале Nature, а кратко с ними можно ознакомиться на сайте NASA, сообщает Лента.ру.

По мнению авторов, нерегулярный характер движения Никты и Гидры возникает из-за переменного гравитационного поля, создаваемого системой Плутон-Харон. Центр масс системы, состоящей из крупнейшего спутника и карликовой планеты, расположен между ними вне Плутона.

Читайте такжеNASA получило снимок кратера на поверхности планеты ЦерераК таким выводам специалисты пришли, проанализировав изменения яркости лун на фотографиях, полученных в период с 2005 по 2012 год. Ученые считают, что другие спутники Плутона — Стикс и Кербер — также могут находиться в нерегулярном движении.

Исследователи провели компьютерное моделирование, которое демонстрирует хаотическое вращение Никты, наблюдаемое из центра масс системы Плутон-Харон. На видео заметно, как переворачивается спутник карликовой планеты.

По словам ученых, их исследование стало первым, которое оценивает динамику Никты и Гидры. Вероятно, наблюдаемое поведение лун — обычное явление для двойных систем типа Плутон-Харон.

В середине июля 2015 года, когда пролетная автоматическая межпланетная станция New Horizons приблизится к карликовой планете, астрономы собираются провести полное исследование двойной системы.

Ранее УНИАН сообщал, что станция New Horizons получила первые цветные снимки карликовой планеты Плутон и ее спутника Харона.