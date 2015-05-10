NASA объявило конкурс на лучший проект колонизации Марса

В NASA (Национальном управлении по аэронавтике и исследованию космического пространства США) объявили конкурс на оптимальное завоевание «красной планеты».

Как сообщает Радио Свобода, об этом говорится на сайте американского космического агентства.

«Что нужно взять с собой человеку, чтобы преодолеть 140 миллионов миль к Марсу и с минимальными потерями колонизировать красную планету?», – задает вопрос космическое агентство. Ответить же на него предлагают участникам конкурса.

Читайте такжеNASA заплатит добровольцам по $18 тысяч за участие в экспериментеКак сообщает NASA, любой может сообщить подробную схему отправления человеческой экспедиции на чужую планету и указать, что именно и в каком количестве необходимо взять с собой экипажу: воду, еду, кислород, лекарства, инструменты и прочее. За лучший и самый бюджетный вариант NASA обещает вознаграждение минимум 5 тысяч долларов. Общий призовой фонд оценивается в 15 тысяч.

Международный проект Mars One предполагает колонизацию Красной планеты людьми. Для полета на Марс без возможности возвращения на Землю уже отобраны 100 человек из разных стран мира. Среди них и украинец из Житомира Сергей Якимов.