Перспектива открытия украинского офиса Facebook очень важна – Порошенко

11:54, 15 мая 2015
Наука и IT
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Диалог с офисом Facebook начат.

Фото УНІАН

Об этом в Twitter написал президент Украины Петр Порошенко.

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«Диалог с офисом Facebook - начат. Перспектива по открытию украинского офиса Facebook очень важна», - отметил он.

Как сообщал УНИАН, глава компании Facebook Марк Цукерберг 14 мая во время очередной онлайн-сессии вопросов и ответов, комментируя вопрос Порошенко, заявил, что вопрос открытия представительства Facebook в Украине со временем может быть рассмотрен. По словам Цукерберга, со временем такую возможность могут рассмотреть, но целесообразность лежит в плоскости развития компании, в частности разработки программного обеспечения.

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