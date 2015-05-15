Перспектива открытия украинского офиса Facebook очень важна – Порошенко

Об этом в Twitter написал президент Украины Петр Порошенко.

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«Диалог с офисом Facebook - начат. Перспектива по открытию украинского офиса Facebook очень важна», - отметил он.

A dialogue with the FB headquarters has started. It is vital to us that FB ultimately opens its office in Ukraine. pic.twitter.com/fksLqidbvh — Петр Порошенко (@poroshenko) May 15, 2015

Как сообщал УНИАН, глава компании Facebook Марк Цукерберг 14 мая во время очередной онлайн-сессии вопросов и ответов, комментируя вопрос Порошенко, заявил, что вопрос открытия представительства Facebook в Украине со временем может быть рассмотрен. По словам Цукерберга, со временем такую возможность могут рассмотреть, но целесообразность лежит в плоскости развития компании, в частности разработки программного обеспечения.