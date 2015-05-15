Цукерберг прокомментировал возможность открытия представительства Facebook в Украине

Как сообщает Медиа-портал украинской диаспоры VIDIA, об этом заявил глава компании Facebook Марк Цукерберг, комментируя соответствующий вопрос.

14 мая во время очередной онлайн-сессии вопросов и ответов Цукерберг сказал, что со временем такую возможность могут рассмотреть, но пояснил, что целесообразность лежит в плоскости развития компании, в частности разработки программного обеспечения.

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Как сообщил модератор встречи, самым популярным вопросом, который набрал 45 тысяч лайков, было именно об Украине, а поставил его пользователь из Израиля на имя Григорий. Пользователь пожаловался на несправедливость при блокировке страниц и сообщений со стороны Facebook, объясняя это тем, что украинский сегмент курирует российский менеджмент.

По словам Цукерберга, он лично просмотрел, о чем речь идет перед тем, как дать ответ. Он прокомментировал, что действительно было несколько сообщений, которые было решено удалить за нарушение правил, запрещающих использование “языка ненависти” против другой национальности.

“К сожалению, есть несколько статей, которые нарушили это правило. Люди пожаловались, и мы, просмотрев эти записи, определили, что некоторые из этих сообщений содержали оскорбительную лексику в отношении некоторых россиян, и мы их сняли”, - пояснил Цукерберг.

Он заверил, что в России не существует администрации Facebook, которая модерировала бы украинский сегмент сети.

“Звучали также вопросы, или заметки, сделанные украинцами, модерируются ли россиянами в то время, когда между Украиной и Россией продолжается конфликт. Это не соответствует действительности. У нас нет такого российского офиса. Поэтому каждый, кто думает, что модерация происходит из российского офиса антиукраинскими модераторами, ошибается”, – заверил Цукерберг.

Он пояснил, что модерацию осуществляют сотрудники представительства компании в Дублине, которые владеют языком, на котором сделано сообщение. Однако, сказал руководитель Facebook, в системе существовала ошибка, за которую авторам отдельных статей по ошибке сообщали не ту причину – наличие обнаженности в изображениях вместо лексики ненависти. За эту ошибку компания извинилась.

Как сообщал УНИАН, в социальной сети Facebook началась кампания, в которой украинские пользователи призвали Цукерберга открыть представительство компании в Украине. Акцию поддержал президент Украины Петр Порошенко.

Ранее сообщалось, что со стороны пользователей украинского сегмента Facebook неоднократно возникали жалобы о блокировке страниц проукраинских активистов и отдельных сообщений пользователей соцсети. Украинские пользователи отмечали, что подобное происходит в связи с тем, что украинский сегмент соцсети курирует российский администратор, однако в самой компании эту информацию опровергали и заявляли, что модерация сообщений и страниц пользователей производится в представительстве в Дублине (Ирландия).