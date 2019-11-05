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"Умные" устройства можно взломать при помощи лазеров - ученые

18:56, 05 ноября 2019
Наука и IT
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"Умные" устройства можно взломать лазером / фото pixabay.com

По словам специалистов, подобные устройства могут воспринимать лазерные лучи как команды пользователя, сообщает Naked science.

Исследователи выяснили, что если настроить лазер на определенную частоту и направить излучение прямо на микрофон устройства, колонка может интерпретировать это излучение как человеческий голос.

Команда ученых проверяла свой метод на устройствах Google Home, Amazon Alexa и Facebook Portal Mini, а также на некоторых смартфонах, работающих на iOS и Android. Ученые опробовали 60-милливаттный лазер в общей сложности на 16 устройствах, активируемых голосом. Почти все умные колонки реагировали на лазер с расстояния до 50 метров. Со смартфонами все оказалось немного сложнее: например, iPhone XR реагировал на команды лазером с расстояния не больше 10,5 метра, а Samsung Galaxy S9 и Google Pixel 2 - только с пяти метров.

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На видео, которое команда экспериментаторов выложила на Youtube, показано, как колонка Google Home, реагируя на "световые команды", открывает двери гаража и сообщает точное время. Исследователи утверждают, что подобным способом вполне могут воспользоваться злоумышленники, хотя это не очень просто. Во-первых, устройство должно быть на линии прямой видимости для кибервзломщиков, так что даже задернутые шторы поломают им все планы. Во-вторых, чтобы собрать оборудование для взлома умной колонки или голосового ассистента на смартфоне, понадобятся множество радиоэлектронных компонентов (общей стоимостью около 500 долларов) и определенные технические знания.

В статье, опубликованной в издании Wired, ученые предлагают производителям смарт-колонок внедрить дополнительные средства защиты для подобных устройств, чтобы обезопасить их от взлома лазером: например, добавить еще один микрофон или установить специальный световой фильтр. Google и Amazon уже отреагировали на публикацию: представители компаний сообщили, что внимательно изучат работу исследователей из Мичиганского университета. В Apple от комментариев официально отказались, а представители Facebook пока хранят молчание.

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Теги: #лазер