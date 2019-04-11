Amazon подслушивает своих пользователей - СМИ

Команда работников Amazon, разбросанная по всему миру, слушает обращения пользователей к помощнику Alexa и пытается вручную улучшить его реакцию.

Тысячи сотрудников компании Amazon, у которой есть голосовой помощник Alexa, прослушивают записи общения пользователей с умными колонками, чтобы улучшить сервис.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на семерых источников, работавших над программой.

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Команда работников Amazon, разбросанная по всему миру, слушает обращения пользователей к помощнику и пытается вручную улучшить его реакцию. Они работают по девять часов в день, каждый из них прослушивает до 1 тыс. записей за смену. Иногда сотрудники компании работают в зданиях, где нет вывески Amazon, рассказали два сотрудника офиса Amazon в Бухаресте (Румыния).

Записи расшифровывают, разъясняют и возвращают обратно в программное обеспечение гаджета. Источники подчеркнули в разговоре с Bloomberg роль человека в обучении алгоритмов ПО, которую зачастую занижают в противовес искусственному интеллекту.

Кроме того, двое источников рассказали, что слышали аудиозапись, на которой, по их оценке, имело место сексуальное насилие. Обычно у Amazon есть инструкции на этот счет. Однако двое румынских сотрудников добавили, что после запроса в компанию им заявили, что вмешиваться — не дело Amazon.