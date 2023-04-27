Путинисты на росТВ начали обсуждать, как предотвратить такое развитие событий.

Российские пропагандисты уже всерьез начали относиться к сценарию, по которому Украина может захватить одну или несколько приграничных территорий самой России.

К таким размышлениям пропагандистов подтолкнули слова воина "Азова" Богдана Кротевича, заявившего накануне о возможности захвата Украиной "нескольких небольших российских городов" как рычага для освобождения украинских территорий. "Большинство предполагает, что война быстро закончится или кто-то другой выиграет ее вместо нас. Этого пока не произошло. Итак, мы пытаемся объяснить гражданскому населению страны, что они нам нужны, чтобы помочь нам освободить территории", - отметил Кротевич в интервью The Washington Post.

Путинисты на росТВ сразу же начали обсуждать, как предотвратить такое развитие событий.

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"Я думаю, что к этому следует относиться серьезно... Но я думаю, что беззащитных городов (России) уже нет", - высказался один из кремлевских "экспертов". Однако тут же он призвал защитить пограничье войсками ТрО.

"Нужно создавать войска территориальной обороны для прикрытия госграницы, потому что действительно: Россия - не Советский Союз. Наши вооруженные силы...У нас даже пограничных войск (нет)...", - добавил пропагандист.

Контрнаступление ВСУ - главное

Последние месяцы украинская армия активно готовится к решающему контрнаступлению, в это время россияне пытаются предугадать, где же будет нанесен главный удар.

Украинские чиновники и эксперты, в свою очередь, затеяли кампанию по дезинформации врага, писало Politico.

В то же время войска рашистов увязли в боях за Бахмут, Марьинку и другие населенные пункты Донбасса, а также ведут оборону на юге Украины.

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