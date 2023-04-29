Ранее ряд городов России отказался проводить парад даже с настоящими военными.

В городе Ейск Краснодарского края России местные власти провели военный парад детсадовцев и пообещали сделать это мероприятие ежегодным. Об этом сообщил в своих соцсетях мэр города Роман Бублик.

"Сегодня в Ейске впервые провели парад дошкольников "Мы правнуки Великой Победы"!" – сообщил он.

Судя по опубликованным кадрам, в параде, который состоялся на местном стадионе, задействовали несколько десятков, если не сотен детей дошкольного возраста. Их нарядили в костюмы, имитирующие военную форму различных родов войск и заставили маршировать в колоннах, как на настоящем параде.

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Также в мероприятии приняли участие курсанты военных учебных заведений и представили армии-оккупанта.

Отмена военных парадов в России

На фоне все более регулярных происшествий на военных объектах в России власти некоторых регионов уже заявили, что не будут проводить у себя военные парады на 9 мая. В частности без традиционного военного мероприятия остались жители Белгорода, Воронежа, Курска, Орла, Пскова.

В Москве и Санкт-Петербурге парады состоятся, как заявил спикер Кремля Дмитрий Песков. Однако уже известно, что авиационной части парада не будет нигде.

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