Путинист Сергей Карякин показывает действующей российской власти свою преданность.

Российский гроссмейстер Сергей Карякин, родившийся в Симферополе, высказался о войне в Украине. Известный путинист на языке пропаганды заявил о якобы необходимости "рассказать украинцам правду и разомбировать их обратно в нормальное состояние".

"Когда людям много лет вливают в уши определенную картину, то большинство этому поддается. И нужно время, чтобы люди осознали, что творится на самом деле и что все не так, как им рассказывают. Но это произойдет не сразу. Возвращаемся к тому, что здесь нужна победа и освобождение городов, чтобы люди поняли", – подчеркнул Карякин для РИА Новости.

Добавим, что в марте 2022 года Международная шахматная федерация (ФИДЕ) объявила о дисквалификации Карякина на шесть месяцев за поддержку политики Путина.

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Сергей Карякин: чем он известен

Карякин - уроженец Крыма. В 2009 году он отказался от украинского гражданства в пользу российского паспорта.

Сергей в возрасте 12 лет стал самым молодым гроссмейстером в истории шахмат.

В 2016 году Карякин играл чемпионский матч за шахматную корону, но проиграл норвежцу Магнусу Карлсену, который тогда защитил статус чемпиона мира.

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