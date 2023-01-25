Отмечается, что на спутниковых снимках насчитали 170 могил.

Кладбище ЧВК "Вагнера" в станице Бакинской Краснодарского края РФ продолжает увеличиваться. За два месяца количество могил увеличилось в семь раз.

Журналисты газеты The New York Times на основе данных спутниковых снимков за 24 января установили, что на кладбище уже насчитывается 170 могил. Кроме того, у часовни возле базы насчитали 21 стену-колумбарий с 42 нишами в каждой.

"Что дает основания предположить, что сотни погибших бойцов "Вагнера" либо похоронены там, либо как минимум там увековечена их память. Все ли они были убиты в Украине, или где-то еще, неясно, но видео в любом случае показывает масштаб потерь "Вагнера", – говорится в сообщении.

Видео дня

Стоит отметить, что Евгений Пригожин еще в конце декабря 2022 года подтвердил, что кладбище в станице Бакинской принадлежит ЧВК "Вагнер".

"На нем расположены могилы тех, кто по разным причинам написал в своем заявлении, что в случае гибели он хочет быть похоронен вблизи часовни "ЧВК Вагнера" в Горячем Ключе. Так как у самой часовни места для захоронения отсутствуют, то при поддержке администрации Краснодарского края был выделен участок в станице Бакинская", – заявил главарь "вагнеровцев".

ЧВК "Вагнер" в войне против Украины - что известно

Наемников-"вагнеровцев" используют в войне против Украины в горячих точках. Так, к примеру их заметили во время боев за город-крепость Бахмут, а также в Соледаре.

Наемники несут огромные потери, из-за чего в их ряды стали набирать заключенных. Частная армия Евгения Пригожина потеряла на войне в Украине около 40 тысяч завербованных зеков.

По состоянию на 25 января общие потери личного состава врага составляют 123 080 человек.

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