Захватчики наиболее активно призывают к участию в войне против Украины людей, отбывающих наказание за тяжкие уголовные преступления.

Оккупанты вербуют в ЧВК "Вагнер" заключенных граждан Украины, которые были принудительно вывезены в российские тюрьмы. Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в утренней сводке.

"Россия вербует заключенных граждан Украины, которые были принудительно вывезены в российские места лишения свободы. В частности, в Краснодаре происходит активная вербовка таких лиц в состав частной военной компании "Вагнер". Большинство украинских заключенных не удовлетворены принудительным изменением положения и пренебрежительным отношением к ним российских заключенных", - говорится в сообщении.

Отмечается, что наиболее активно призывают к участию в войне против Украины людей, отбывающих наказание за тяжкие уголовные преступления.

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Потери "Вагнера" и проблемы ЧВК

Ранее уже стало известно, что частная армия Евгения Пригожина "Группа Вагнера" уже потеряла на войне в Украине около 40 тысяч ранее завербованных заключенных. Массовое дезертирство заключенных с "Вагнера" началось осенью. При этом многие бежали с фронта в Россию, прихватив с собой оружие.

Кроме этого, Песков допустил, что украинские спецслужбы могут "зачистить" Пригожина. Пресс-секретарь Путина вспомнил, что Украина уже якобы связана со многими покушениями, включая смерть дочери российского идеолога "русского мира" Дарьи Дугиной.

ЧВК "Вагнера" понесла такие потери, которые не может восстановить, отметил боец Нацгвардии. Поэтому они изменили тактику.

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