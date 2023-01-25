Также уничтожено 9 вражеских танков, 23 боевые бронированные машины, самолет, 5 БПЛА.

За сутки Вооруженные силы Украины ликвидировали более 900 оккупантов. Сейчас общие потери личного состава врага (с 24 февраля 2022 года по 25 января 2023 года) составляют 123 тысячи 80 человек, сообщил Генеральный штаб ВСУ.

Также уничтожено:

вражеских танков - 3161 (+9) ед,

боевых бронированных машин ‒ 6307 (+23) единиц,

артиллерийских систем - 2154 (+6) единицы,

РСЗО - 450 (+2) единиц,

самолетов - 290 (+1) единиц,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 1902 (+5),

автомобильной техники и автоцистерн – 4967 (+23) единицы.

Кроме того, с февраля прошлого года уничтожено 220 средств ПВО, 18 кораблей/катеров, 194 единицы спецтехники, 281 вертолет. В Генштабе отмечают, что данные по потерям противника пока уточняются.

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Потери РФ в Украине

Как сообщал УНИАН, в утренней сводке Генштаба сообщали, что авиация Сил обороны за прошедшие сутки нанесла восемь ударов по районам сосредоточения противника, а также три удара по позициям его зенитно-ракетных комплексов. Кроме того, артиллеристы и ракетчики поразили пункт управления противника и 9 районов сосредоточения оккупантов.

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