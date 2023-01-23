В ходе битвы за Соледар "Группа Вагнера" была практически уничтожена, говорят эксперты.

Частная армия Евгения Пригожина "Группа Вагнера" уже потеряла на войне в Украине около 40 тысяч ранее завербованных заключенных. Об этом заявила глава благотворительного фонда "Русь сидящая" Ольга Романова в интервью каналу My Russian Rights.

По данным правозащитницы, на конец декабря в "Группу Вагнера" были завербованы около 43 тысяч российских заключенных, а к настоящему моменту это число выросло, предположительно, до 50 тысяч.

"Из них воюют на фронте десять тысяч, потому что все остальные либо убиты, либо трехсотые (раненые – ред.), либо пропали без вести, либо дезертировали, либо сдались в плен", — заявила она.

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По словам Романовой, массовое дезертирство заключенных из "Вагнера" началось осенью. При этом многие бежали с фронта в Россию, прихватив с собой оружие.

Романова высказала предположение, что сам Евгений Пригожин, который курирует "Группу Вагнера", не ведет подсчетов по пропавшим и дезертирам среди наемников – всех записывают в число погибших. На это, вероятно, указывают случаи, когда родным погибших в России приходят пустые гробы.

"Группа Вагнера" на войне в Украине

На днях журналисты узнали, что "Группа Вагнера" практикует отправку в Россию пустых гробов родственникам погибших наемников. Это раскрылось, когда один такой погибший и уже похороненный в закрытом гробу впоследствии нашелся живым в украинском плену.

Власти США признали "Группу Вагнера" международной преступной организацией и анонсировали новые санкции в отношении лиц, которые с ней связаны.

В контексте войны в Украине "вагнеровцы" получили репутацию "пушечного мяса", которое используется в кровавых лобовых атаках на украинские позиции. В боях за Бахмут и Соледар "Группа Вагнера" была практически разбита, говорят украинские военные.

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