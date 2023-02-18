Ответ на обвинения Макрона в адрес Путина и России не замедлил.

Главарь частной военной компании "Вагнер" Евгений Пригожин резко ответил на заявление французского президента Эммануэля Макрона о том, что Россия - мафиозная страна. Такой вывод президент Франции сделал после того, как Путин солгал ему, что "Вагнер" никак не связана с РФ.

Пропагандисты попросили Пригожина прокомментировать это заявление Макрона. Он сделал это по-хамски, заявив, что "Вагнер" действовала и будет действовать по всему миру.

"Господин Макрон, вы живете в мире иллюзий и имеете крайне мало информации о том, что происходит в Африке и что происходит в Москве. Поэтому вполне авторитетно вам заявляю: ЧВК "Вагнер" никогда не имела и не имеет никакого отношения к российской армии. ЧВК "Вагнер" - это частная армия, которая действовала, действует и будет действовать по всему миру. Как бы вам и вашим американским друзьям ни хотелось, чтобы было иначе. Мы защищаем тех, кого вы унижали много десятков лет", - заявил Пригожин.

Что предшествовало

Вчера президент Франции Эммануэль Макрон обвинил российского диктатора Владимира Путина во лжи из-за связи РФ с российской частной военной компанией "Вагнер". Как известно, основателем ЧВК является бывший повар Путина Евгений Пригожин, который недавно пригрозил, что российские оккупанты могут дойти до французского Ла-Манша.

Французский лидер заявил, что в прошлом году Путин заверил его в том, что ЧВК "Вагнер" не имеет ничего общего с Россией.

"Год назад я разговаривал с Путиным, и он заверил меня, что Россия не имеет ничего общего с группой Вагнер... Я принял это. Сегодня мы видим, что группа Вагнера вовлечена в войну России против Украины. Это значит, что Россия - обычное мафиозное государство", - признался Макрон.

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