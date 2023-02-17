Французский президент заявил, что Путин ему соврал по поводу непричастности Москвы к деятельности частной военной компании.

Президент Франции Эммануэль Макрон обвинил российского диктатора Владимира Путина во лжи из-за связи РФ с российской частной военной компанией "Вагнер". Как известно, основателем ЧВК является бывший повар Путина Евгений Пригожин, который недавно пригрозил, что российские оккупанты могут дойти до французского Ла-Манша.

Французский лидер заявил, что в прошлом году Путин заверил его в том, что ЧВК "Вагнер" не имеет ничего общего с Россией. Об этом Макрон рассказал во время Мюнхенской конференции по безопасности, пишет Politico.

"Год назад я разговаривал с Путиным, и он заверил меня, что Россия не имеет ничего общего с группой Вагнер", - признался Макрон.

Глава Франции отметил, что на тот момент он поверил словам Путина, но сейчас понимает, что Россия - это обычное мафиозное государство.

"Я принял это. Сегодня мы видим, что группа Вагнера вовлечена в войну России против Украины. Это значит, что Россия - обычное мафиозное государство", - сказал он.

Критика Макрона по поводу действий России

Отметим, что если в первый период полномасштабного вторжения РФ в Украину лидера Франции Эммануэля Макрона достаточно часто обвиняли в мягкой риторике по поводу действия российского диктатора Владимира Путина, то сейчас за Макроном отмечаются довольно резкие заявления в адрес Кремля и Путина. Он открыто говорит, что Россия не должна выиграть войну с Украиной.

Также в своем новогоднем обращении он обещал помогать Украине "до самой победы".

Недавно стало известно, что Макрон также планирует лишить Путина наивысшей награды Франции - медали Большого креста Почетного легиона.

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