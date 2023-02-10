Террорист мечтает, что оккупанты смогут дойти до Ла-Манша.

Главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин шокировал невиданной "щедростью" и заявил, что Россия оккупирует Европу и поделится с украинцами. По его убеждению, Украине "по-человечески" надо отдать Францию, Болгарию и Италию.

В интервью российскому пропагандисту Семену Пегову Пригожин заявил, что Россия должна "делиться" с украинцами.

"Мы должны по-человечески как с 41 по 45-ый закрыть все на ключ. Никаких Турций, никаких Франций, никакого расслабона. Все надеваем нормальные рабочие костюмы и идем вкалывать, как Папа Карло. Повкалываем по-нормальному, а тогда можем задать вопрос: "А где наш Ла-Манш?". И 100%, мне кажется, никто не будет против, что Францию, Италию, Болгарию и еще что-нибудь украинцам отдать. С ними надо честно поделиться, потому что они тут с нами настрадаются еще, мама, не горюй", - заявил Пригожин.

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Мечты Пригожина

Напомним, что Пригожин, наемники которого уже который месяц не могут захватить Бахмут Донецкой области, размечтался о захвате Украины "до Днепра". Более того, у него есть" план", как российским оккупантам дойти до Ла-Манша.

В то же время "Вагнер" фактически не имеет успехов на поле боя. Несколько месяцев штурмов Бахмута оказались неудачными. Окрестности города засыпаны трупами наемников. В то же время зэки Пригожина смогли захватить соседний Соледар, но потери иностранные разведки сочли неоправданными.

После потери большей части боевиков "Группа Вагнера" оказалась на грани выживания. При этом у Пригожина появились проблемы с вербовкой новых заключенных, что вынудило его объявить о прекращении набора "добровольцев" в российских тюрьмах.

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