Практически все погибшие за последние несколько месяцев наемники - завербованные в российских тюрьмах осужденные.

За год войны в Украине частная военная компания "Вагнер" потеряла ранеными и погибшими более 30 тыс. наемников.

Как сообщает CNN, такую статистику предоставил представитель Белого дома по вопросам национальной безопасности Джон Кирби. По его словам, более 4 тысяч "вагнеровцев" погибли с середины декабря, около 90% из них - завербованные зэки.

"Они ("Вагнер" – УНИАН) обращаются со своими новобранцами, преимущественно осужденными, как с пушечным мясом, бросая их, в буквальном смысле, в мясорубку... Он (Пригожин – УНИАН) просто вырвал их из тюрем и бросил на поле боя без подготовки, без экипировки, без организационного командования, просто бросил в бой", - отметил Кирби.

Кроме того, представитель Белого дома констатировал огромные потери "Вагнера" в боях за Бахмут. После усиления боев за последние несколько дней РФ достигла "постепенных успехов" в Бахмуте и вокруг него. При этом Кирби заметил, что США не могут предсказать, удастся ли России прорваться в город.

Потери оккупантов в Украине

По данным британской разведки, общие потери российских войск в Украине с начала полномасштабного вторжения сейчас составляют до 200 тысяч человек, из которых до 60 тысяч - ликвидированы. При этом среди "вагнеровцев" потери достигают около 50% от общей их численности. В британском военном ведомстве отметили, что российские потери начали расти ускоренными темпами с сентября, когда в России провели так называемую "частичную мобилизацию".

По подсчетам Международного института стратегических исследований, за год Россия потеряла около 50% своего довоенного парка современных танков, а также сильно истощила свои запасы крылатых ракет.

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