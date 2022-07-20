На Донбассе оккупант подорвался на фугасной бомбе во время движения в автоколонне из 30 машин.

Жена погибшего в Украине российского оккупанта, пулеметчика Максима Мещерякова Даша пожаловалось, что государство до сих пор не выплатило ей обещанное 5-милионное пособие.

Об этом говорится в материале Новой газеты "Могила в первом ряду".

Мещеряков служил в армии, год работал в ОМОНе, потом работал на разных предприятиях водителем.

После пяти лет такой работы Мещеряков развелся со своей женой. У супругов есть сын.

"Ну как почему (развелись - ред.). Ссоры, скандалы… Он после развода уехал в Серпухов временно. Там бабушка у него осталась. Потом решил, что, раз он якобы без семьи, поедет туда [в Украину], чтобы заработать. Пошёл в военкомат. Видимо, не один раз туда ходил, я так понимаю, а на протяжении всего марта. Вот как добровольцев разрешили привлекать", - объясняет жена.

Когда Даша все-таки увидела мужа, тот признался, что идет в оккупанты.

"А о ребёнке ты подумал? Ему два года. А если что-то пойдёт не так? Тебя ранят как-то неудачно? Или вообще тебе не будут платить?... Посмертно Максиму пришло 75 тысяч. Но эти деньги на его счёте, я их пока снять не могу. Контракт он заключил 14 апреля, умер — 12 мая. То есть ему не хватило двух дней до ровного месяца." - вспоминает россиянка.

На Донбассе оккупант подорвался на фугасной бомбе во время движения в автоколонне из 30 машин. Но жене сообщил уже из Ростова, что получил пулевое ранение в спиную.

"Знаю только, что та машина, которая подорвалась, сначала подорвалась один раз, её откинуло, и потом она подорвалась на втором фугасе", - заявила героиня.

В больнице оккупант и скончался. Похороны, по словам женщины, организовали сами власти: "Его похоронили в военной форме, с флагами, с салютом. Вот для чего вся эта показуха была нужна?... Максим на себя не похож, гроб ему оказался немножко маловат".

Позже россиянка узнала от властей, что в контракте Максима страховка от государства не предполагается, потому военная пенсия по потере кормильца сыну не положена.

"Вы хотите сказать, что вы отправили человека на "спецоперацию" и не застраховали его?" Военный комиссариат бросает трубки. Или говорит: "Он сам туда пошёл", - пересказывает разговор женщина.

Россиянка добавила, что ее муж хотел просто якобы подзаработать на войне.

Война в Украине: актуальные данные

Русские войска сосредоточили усилия по захвату восточного региона Украины.

В течение суток ВСУ отражено продвижение оккупантов на Харьковщине, отражены штурмовые действия захватчиков на Краматорском направлении, а также отражена разведка боем оккупантов на Авдеевском направлении.

Украинские защитники продолжают контрнаступательные мероприятия на юге страны. Днем раньше ВСУ повредили критически важный для перемещения врага Антоновский мост в Херсоне.

Таким образом, по мнению эксперта Дениса Поповича, ВСУ начали второй этап подготовки к контрнаступлению на южном фронте.

В боях украинские силы уничтожили 38 750 оккупантов и тысячи единиц вражеской техники.

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