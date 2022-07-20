Оккупантов побуждают к очередному "жесту доброй воли", говорит Попович.

Вооруженные силы Украины, вероятно, начали второй этап подготовки к контрнаступлению на южном фронте.

Такое мнение высказал Радио НВ военный эксперт Денис Попович.

Он объяснил, что кроме уничтожения вражеских складов на передовой удары также наносятся по объектам ПВО оккупантов.

"Авиация сможет более активно работать. Если да, то это еще больше расширяет наши возможности уничтожения инфраструктуры РФ... У нас начинается второй этап подготовки к контрнаступлению - очистка воздуха для действий украинской авиации. Это очень важный аспект и, одновременно, побуждение российской армии к очередному "жесту доброй воли" - чтобы они добровольно отступили из Херсонской области", - отметил Попович.

При этом он усомнился, что россияне отступят с юга под давлением Украины.

Ранее в британской разведке заявили, что диктатор Путин может использовать ядерную угрозу для сдерживания контрнаступления Вооруженных сил Украины на временно оккупированные Херсонскую, Запорожскую, Донецкую и Луганскую области.