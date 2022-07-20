В нашей стране уничтожены еще девять вражеских танков.

В Украине за минувшие сутки ликвидировали 200 российских оккупантов.

Потери России в Украине по состоянию на среду, 20 июля, составляют приблизительно 38 750 человек, говорится на странице Генштаба Вооруженных сил Украины в Facebook.

По его данным, за сутки в нашей стране также уничтожили девять танков, 13 боевых бронированных машин, пять артиллерийских систем, две реактивных системы залпового огня, один самолет, 10 беспилотников оперативно-тактического уровня и восемь единиц автомобильной техники.

В Генштабе добавили, что самые большие потери враг понес на Бахмутском направлении.

Напомним, российские войска без объявления войны вторглись в Украину рано утром 24 февраля. Противники атаковали как военные, так и гражданские объекты. Только в одном Мариуполе Донецкой области из-за оккупантов погибли свыше 20 тысяч человек.

Защитники Украины давали достойный отпор захватчикам. Генштаб ВСУ сообщал, что по состоянию на 19 июля на нашей земле были уничтожены 38 550 врагов.

Вас также могут заинтересовать новости: