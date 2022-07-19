Автор сюжета о семье ликвидированного оккупанта Ильи Василенко Ирина Шихман считает, что холодильник с надписью на украинском, возможно, был куплен родственниками военного в местном магазине. Однако серьезных аргументов она не предоставила.
Ответ Шихман появился в ее Instagram после громкого скандала в сети, когда зрители, усмотрев в одном из микрокадров "украинский" холодильник, обвинили погибшего Илью в мародерстве на войне.
Журналистка рассказала, что Василенко погиб 25 февраля, потому "вряд ли он мог зайти на почту или организовать что-что подобное".
По словам Шихман, в Сибири есть магазины недорогой техники, где до сих пор якобы продаются товары с наклейками на разных языках, в том числе на украинском.
Более того, Шихман утверждает, что такой холодильник "купить в России дешевле, чем доставить".
Ко всему прочему автор сюжета поделилась ответом самой владелицы бытовой техники Дарьи Зигашиной, который должен, по логике Шихман, подтверждать, что холодильник не ворован в Украине.
Журналистка спросила у женщины, в курсе ли она о доставках СДЭК. Именно этой службой русские оккупанты пользуются, переправляя семьям ворованные у украинцев товары.
"У нас такого здесь нету. Я ж сама на почте работаю. Даже все равно как-то придет... У нас и в районе-то сильно таких нету", - заявила россиянка.
Скандал в сети случился сразу после выхода сюжета Шихман о семье погибшего на войне в Украине оккупанта Ильи Василенко "Денег дали только на гроб и памятник".
Пользователи обратили внимание на кадр, на котором показаны родственники Василенко на фоне холодильника с надписью на украинском языке: "2 роки! Повна гаранія BEKO". В комментариях зрители допустили, что семья Василенко могла получить в качестве компенсации от побратимов погибшего "трофей" из Украины.
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