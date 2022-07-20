В частности, отражено продвижение оккупантов на Харьковщине, отражены штурмовые действия захватчиков на Краматорском направлении, а также отражена разведка боем оккупантов на Авдеевском направлении.

Военные Вооруженных сил Украины отбили штурмы российских захватчиков на трех направлениях, еще на одном боевые действия продолжаются.

Об этом говорится в оперативной информации Генерального штаба ВСУ в социальной сети Facebook.

В сводке сказано, что на Харьковском направлении зафиксированы обстрелы оккупантов вблизи Старого Салтова, Петровки, Русских Тишков, Печенегов, Циркунов, Питомника, Дементиевки и Коробочкино. Также противник нанес авиаудары неподалеку Мосьпаново и Ртищевки. Враг безуспешно пытался продвинуться в направлении поселка Питомник.

Кроме того, на Славянском направлении враг осуществлял огневое поражение из танков, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Долина, Богородичное, Константиновка, Гусаровка, Великая Камышеваха, Покровское и других. При этом, украинские воины вновь успешно отразили штурмовые действия врага в районе Богородичного.

На Краматорском направлении враг обстреливал из артиллерии районы Краматорска, Серебрянки, Верхнекаменского и Ивано-Дарьевки. Россияне нанесли ракетно-авиационные удары вблизи Краматорска и Славянска.

"Штурмовые действия в районах Григоровки и Спорного закончились для врага потерями и отступлением", - говорится в сводке.

В то же время, на Бахмутском направлении боевыми действиями враг пытается создать благоприятные условия для установления контроля над городом Бахмут и территорией Углегорской ТЭС. Оккупанты осуществляли обстрелы в районах населенных пунктов Берестово, Веселое, Яковлевка, Соледар, Бахмутское, Веселая Долина, Кодема, Майорск, Нью-Йорк и других, нанесли авиационные удары по Покровскому. Сейчас оккупанты ведут штурмовые действия в районе Берестового и на подступах к Углегорской ТЭС, боевые действия продолжаются.

Вместе с тем, на Авдеевском, Новопавловскому и Запорожском направлениях противник продолжает систематические обстрелы гражданской и военной инфраструктуры в районах населенных пунктов Новобахмутовка, Авдеевка, Невельское, Красногоровка, Владимировка, Павловка, Пречистовка, Великая Новоселка, Зеленое Поле, Новоукраинка, Ольговское, Малиновка, Гуляйполе, Преображенка, Железнодорожное, Каменское. Авиаудары зафиксированы возле Авдеевки, Каменского и Новоандреевки.

"Очередную разведку боем в районе Новоселовки Второй оккупанты снова провалили, понесли потери и отошли. Такая же судьба у вражеских подразделений, наступавших в направлении Никольского и Новомихайловки", - сказано в сводке.

На Южнобугском направлении основные усилия противник сосредотачивает на недопущении продвижения украинских войск вглубь временно занятой им территории. Россияне ведут интенсивную разведку с беспилотников. Оккупанты осуществляли систематические обстрелы гражданской и военной инфраструктуры в районах населенных пунктов Осокоровка, Ольгино, Ивановка, Большое Артаково, Лозовое, Широкое, Квитневе, Любомировка, Березнеговатое, Котлярево, Степная Долина, Новая Заря, Лупарево и ряда других. Также Захватчики нанесли ракетно-авиационные удары возле Муравьевки и Новогригорьевки.

"Украинские защитники наносят врагу потери на всех направлениях, где продолжаются активные боевые действия. Успешно продолжает боевую работу наша артиллерия", - сказано в сводке.

Отдельно отмечается, что на Волынском, Полесском и Северском направлениях существенных изменений в действиях противника не отмечается. Враг совершил обстрелы из ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Николаевка, Волфино, Павловка и Уланово Сумской области.

Как сообщал УНИАН, министр иностранных дел РФ Лавров заявил о изменение "целей" в Украине. По его словам, география задач так называемой "спецоперации" в Украине якобы вышла за пределы "ДНР" и "ЛНР".

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