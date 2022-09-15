По словам Арестовича, армия РФ не справляется, потому что была затеяна бестолковая военная кампания.

Сеть облетело видео, на котором владелец ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин вербует российских заключенных на войну в Украине. Эту запись в эфире "Фейгин LIVE" прокомментировал советник Офиса президента Алексей Арестович.

По его словам, это видео россияне специально сами "слили", чтобы пугать таким образом украинскую сторону и чтобы заключенные на других "зонах" РФ думали, может, и им надо идти на войну.

"Что касается заключенных, которые воюют, каждый боец хорош в своих обстоятельствах. Где-то в камере, где 15 человек сидят с ножами, они, конечно, представляют серьезную опасность для тех, у кого нет ножа и кто с ними не дружат", - заявил Арестович.

Он добавил, что на поле боя таким завербованным бойцам необходимо обладать хорошим здоровьем и военной специальностью.

"Когда Россия путинская развалится, это видео займет почетное место. Они скажут: "Это кульминация падения некогда великой империи", - сказал советник ОП.

"Россия сгнила путинская, он ее сгноил", - подытожил Арестович.

Ранее издание "Медиазона" сообщало, что владелец частной военной компании "Лига" (ранее ЧВК Вагнера) Евгений Пригожин лично вербует заключенных в российских колониях для участия в войне против Украины. Потенциальным боевикам он предлагал денежное вознаграждение и помилование.

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