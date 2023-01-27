Песков уверяет, что все процедуры были законными, хотя сама Группа Вагнера является незаконной структурой.

Кремль признал, что президент России Владимир Путин помиловал осужденных, завербованных "Группой Вагнера" для участия в войне против Украины. Об этом заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков в комментарии для СМИ, пишет Financial Times.

По словам Пескова, заключенные были помилованы "в строгом соответствии с российским законодательством". Он отметил, что полномочия на помилование заключенных есть исключительно у президента. Отсутствие же соответствующих документов в открытом доступе Песков объяснил тем, что "есть указы открытые, а есть указы с пометкой "засекречено".

При этом спикер российского президента похвалил за героизм на поле боя одного из вагнеровцев, который был осужден за вооруженный грабеж, а теперь получил медаль от Путина.

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Также Песков отверг обвинения со стороны Минфина США в адрес "Группы Вагнера", которую Вашингтон накануне признал "транснациональной преступной организацией". По словам Пескова, США "демонизируют" эту организацию и назвал обвинения "необоснованными".

Санкции против Группы Вагнера

Накануне американское правительство официально признало пригожинскую "Группу Вагнера" международной преступной организацией и ввело санкции против нее и связанных с ней лиц и компаний.

По оценке американского Института изучения войны, решение американских властей значительно осложнит для "Группы Вагнера" ее деятельность за пределами России и подконтрольных ей оккупированных территорий Украины.

Сам Евгений Пригожин заявил, что не понимает, почему созданную им группировку считают преступной организацией и потребовал от США объяснений.

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