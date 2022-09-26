Ограничения на выезд касаются не только пассажиров авиарейсов, но и членов экипажей.

На погранпереходы в аэропортах в России, в том числе – в Москве, поступили списки подлежащих мобилизации.

Как сообщает российское издание The Bell со ссылкой на источники в авиаотрасли, некоторым мужчинам уже отказывают в выезде из России.

По имеющейся информации, не пропускают только тех, кому уже выписали повестки или мобилизационные предписания. Информация о них попадает в общую информационную систему погранконтроля "МИР", через которую координируются и другие запреты, например, от судебных приставов.

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В одном из московских аэропортов за сутки границу не прошли 20 мужчин призывного возраста. В другом аэропорту изданию рассказали, что первые запреты на основании распоряжений военкоматов стали поступать в ночь с пятницы на субботу, в воскресенье их стало больше.

Ограничения на выезд касаются не только пассажиров, но и членов экипажей – были случаи запретов на выезд для пилотов и бортпроводников. В таком случае член экипажа заменяется.

В Тюменском аэропорту также подтвердили, что пограничники получают списки невыездных призывников из военкоматов. Пресс-служба аэропорта уточнила, что попавшим в списки нужна справка из военкомата.

"Военкомат в пограничное управление предоставляет списки граждан, которым ограничен выезд. Для пересечения границы таким категориям граждан необходима справка – разрешение на выезд от военкомата по месту приписки гражданина", – пишет местное издание "72".

Мобилизация и запрет на выезд из России: что стоит знать

Россияне начали массово бежать из страны после объявления российским диктатором Владимиром Путиным о начале мобилизации на войну в Украине 21 сентября.

Сколько человек покинули страну в настоящее время неизвестно. СМИ со ссылкой на источники в администрации Путина писали, что по состоянию на вечер субботы, 24 сентября, выехали 261 тысяча мужчин.

Сегодня, спустя 5 дней, запрет на выезд из страны все еще не введен, но активно обсуждается. В частности, сенатор Сергей Цеков (Крым) выступил за введение запрета на выезд за границу всем мужчинам призывного возраста.

СМИ сообщали, что с 26 сентября может быть введен частичный запрет на выезд тех, кто подлежит мобилизации. Также сообщали, что запрет могут ввести до 30 сентября, когда Путин должен выступить с обращением к Федеральному собранию. В этом случае для выезда россиянам будет нужно разрешение военкомата.

Россияне бегут в первую очередь в соседние страны, для въезда в которые им не нужны визы. Популярные направления — Финляндия, Грузия, Армения, Казахстан.

После объявления частичной мобилизации многие россияне захотели покинуть страну - на границе с Грузией и Финляндией образовались пробки. Финляндия объявила о намерении закрыть для них въезд. А к российско-грузинской границе, где до сих пор сохраняются километровые очереди, 26 сентября россияне начали стягивать военные и БТР. Как сообщили в ФСБ – с целью сдержать возможные попытки желающих выехать прорвать границу.

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