С вечера 21 сентября на российско-грузинской границе образовались огромные очереди из желающих покинуть территорию РФ.

После того, как президент РФ Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в стране, на КПП "Верхний Ларс", расположенном на границе России и Грузии образовались огромные пробки.

Видео транспортного коллапса обнародовало издание "Эхо Кавказа".

На опубликованных кадрах видно, что среди транспорта преобладают легковые автомобили с российскими номерами.

Видео дня

Желающие пересечь границу и убежать подальше от военкоматов пренебрегают правилами дорожного движения и выезжают на встречную полосу, чтобы сделать это как можно быстрее. Соответственно, пробки образовались по обе стороны границы.

КПП "Верхний Ларс" - это единственный сухопутный переход, через который можно попасть в Грузии легально, все остальные способы либо противозаконны, либо предполагают довольно большой крюк через территорию Азербайджана.

Как сообщал УНИАН, 21 сентября Путин подписал указ о частичной мобилизации в РФ. По его словам, призыву на военную службу будут подлежать только те граждане, которые находятся в запасе и, прежде всего, те, кто проходил службу в рядах Вооруженных сил РФ, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт. После обращения Путина, за считанные минуты были раскуплены все прямые билеты на 21 сентября в Стамбул и Ереван.

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