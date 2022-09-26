В РФ ожидают, что бегущие из страны резервисты захотят прорвать пункт пропуска на границе с Грузией.

На российско-грузинской границе пятый день сохраняются километровые очереди из желающих покинуть Россию на фоне объявления мобилизации.

Как сообщают российские СМИ, россияне начали стягивать к границе военных.

Грузинский блогер Николай Левшиц сообщил, что на КПП "Верхний Ларс" якобы разворачивают блокпост.

Видео дня

В соцсетях публикуют фото и видео солдат в военной форме, которые проезжают мимо очереди машин на бронетранспортере.

Согласно сообщениям ФСБ, к пограничному пункту "Верхний Ларс" стянули БТР на случай попытки россиян прорвать границу.

"БТР туда двигается, но он двигается не для выставления блок-поста, это, грубо говоря, резерв на всякий непредвиденный случай, если резервисты захотят прорвать пункт пропуска и без оформления каких-либо пограничных формальностей покинуть страну", – сообщили РБК в пограничном управлении ФСБ по республике Северная Осетия – Алания.

Россияне бегут в Грузию и мобилизации

Поток россиян в Грузию начался после того, как в февраля текущего года РФ начала полномасштабную войну против Украины, и усилился с объявлением мобилизации 21 сентября.

Россияне могут въехать в страну по загранпаспорту на срок до 3 месяцев, однако въезд с территории оккупированных россиянами грузинских территорий – Южной Осетии и Абхазии – запрещен.

В течение последних дней на пропускных пунктах соседних с Россией держав километровые очереди. В частности, по состоянию на 24 сентября, согласно сообщениям российской стороны, на пограничном переходе между РФ и Грузией "Верхний Ларс" скопилось 2300 машин. Грузинская сторона не сообщает, сколько россиян пересекли границу за последние дни и с начала полномасштабной войны в Украине.

В течение последних месяцев оппозиция в Грузии добивается ограничения въезда россиян – от сокращения возможного времени пребывания до введения виз. 25 сентября оппозиция распространила информаци, что правительство Грузии якобы собирается ограничить въезд для россиян. Эта информация не была подтверждена. Правительство сослалось на ранние заявления, в которых возможность введения ограничений для россиян отрицалась.

Также ожидается, что вскоре РФ запретит российским мужчинам, подлежащим мобилизации, выезжать из страны. СМИ сообщали, что полный запрет, вероятно, введут до 30 сентября, а частичный может начать действовать уже 26 сентября.

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