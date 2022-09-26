Административную ответственность для уклонистов могут заменить уголовной.

В Совете федерации РФ предложили запретить выезд за границу мужчинам призывного возраста и повысить штрафы за уклонение от призыва.

Об этом пишет российское пропагандистское агентство РИА Новости.

Сенатор Сергей Цеков (Крым) выступил за запрет на выезд за границу всем мужчинам призывного возраста.

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При этом штрафы за уклонение от призыва, которые сегодня на уровне 500-3000 рублей, он предлагает повысить до 50 тысяч рублей, с возможным привлечением за это к уголовной ответственности.

Как сообщалось ранее, Россия проводила мобилизацию в оккупированном Крыму. Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что преступная мобилизация является элементом геноцидной политики РФ, и на это нужна немедленная и жесткая реакция всего мира.

Мобилизация в России

Потеряв на кровавой войне в Украине более 50 тысяч военных только убитыми, Россия 21 сентября объявила частичную мобилизацию. Согласно сообщениям Минобороны, цель – собрать 300 тысяч военных для отправки в Украину. СМИ сообщают о планах собрать 1-1,2 миллиона человек.

Вопреки обещаниям политического руководства страны призывать только опытных военных из резерва, повестки раздают всем практически в круглосуточном режиме.

По информации Генштаба. новоприбывших по мобилизации военнослужащих российские оккупанты без подготовки направляют в свои подразделения на линии соприкосновения.

Британская разведка сообщает, что в РФ уже выдано много десятков тысяч призывных документов. Теперь Россия столкнется с административными и материально-техническими проблемами для обеспечения подготовки войск.

После объявления мобилизации россияне начали массово бежать из страны. Обсуждается запрет российским мужчинам, подлежащим мобилизации, выезжать из России. По данным СМИ, он может быть введен до 30 сентября.

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