В город вошли элитные подразделения Росгвардии.

В столице Российской Федерации сегодня неспокойно. Известно о многочисленных арестах военных.

Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

"В российской столице начался комплекс "мер" направленных против военных. Движение в центре перекрыто. В город вошли подразделения дивизии оперативного назначения имени Дзержинского – "элиты" Росгвардии", – говорится в сообщении.

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Отмечается, что росгвардейцы движутся к центру совместно с подразделениями полиции.

"Известно о многочисленных арестах, задержаниях и блокировании военных. Все воинские подразделения по периметру Москвы приведены в повышенную боевую готовность", – отметили в ГУР, не сообщая, в чем причина.

В России военных делают козлом отпущения из-за поражения в Украине

Как писал УНИАН, в российском военно-политическом руководстве назревают странные изменения. Эксперты предполагают, что глава "вагнеровцев" Евгений Пригожин и глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров стремятся сместить министра обороны Сергея Шойгу.

Накануне лидер Чечни Рамзан Кадыров обвинил российское военное командование в неспособности оперативно отреагировать на обострение ситуации, а также заявил, что России необходимо захватить территории четырех областей Украины всеми доступными средствами, включая ядерное оружие малой мощности. "Повар Путина" Евгений Пригожин повторил критику Кадырова в адрес российского военного руководства.

Последствий для них обоих не было. Более того, Кадыров во второй раз с 24 февраля получил "повышение". В конце марта он стал генерал-лейтенантом, а на этой неделе Путин дал ему звание генерал-полковника.

Их заявления подхватили ток-шоу на федеральных каналах – критика военного командования впервые начала звучать на всю страну.

Предполагают, что в конце концов Путин будет пытаться сделать виновным в неудачах на войне против Украины военное командование. В частности, ISW прогнозирует, что главу Минобороны РФ Сергея Шойгу сделают козлом отпущения.

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