Его выгнали из Первого армейского корпуса "ДНР", заявив, что это не из-за отсутствия военного образования и не из-за возраста.

В рядах так называемой "ДНР" начались внезапные кадровые перестановки в самопровозглашенных правоохранительных органах. Сегодня стало известно об увольнении Эдуарда Басурина из Первого армейского корпуса "ДНР".

Об этом рассказал российский "военкор" Александр Сладков в Telegram, разразившись настоящей тирадой о роли военных офицеров в войне с Украиной и заступившись за своего "коллегу".

Сладков напомнил, что в ряды правоохранительных органов "ДНР" набирают людей не по их "образованию и дипломам", а исходя из их способности командовать войсками.

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В этом контексте Сладков уточнил, что Басурина уволили не из-за проблем со здоровьем или отсутствия военного образования, а просто потому, что он, по мнению российского руководства, "не настоящий офицер".

"Вчера "ненастоящий" донецкий офицер из резерва вел на украинские укрепы своих "ненастоящих" солдат, давая настоящие результаты, и это всех устраивало, теперь его, казалось бы, заработанная в боях карьера под угрозой", - написал он.

При этом Сладков заявил, что на самом деле Басурин просто перечил российскому руководству.

"Причина-то не в возрасте или отсутствии образования. Многие офицеры ДНР за войну стали настоящими грамотными, знающими все требования РФ командирами. Суть в другом. Вот они-то могут встать и сказать вновь прибывшему российскому генералу в глаза: "Петр Петрович, все, что вы нам тут говорите - не соответствует ни российским законам, ни Уставам ВС РФ, ни боевой логике". И это часто может оказаться горькой правдой, а правду начальство не любит. И правдорубов тоже. Всего лишь", - заявил российский "военкор".

Также Сладков возмутился, что Басурина уволили, словно алкоголика.

"Кого-то отсеят будущие комиссии, кого-то уже выкинули на гражданку, будто алкоголиков и нарушителей, как того же Басурина (он уволен и уже поздно пить Боржом) и многих других прожженных войной офицеров", - написал Сладков.

При этом он заявил, что для армии "ДНР" Басурин - это настоящий бренд и голос 1-го Корпуса, которого несправедливо прогнали "взашей".

Кто такой Эдуард Басурин - основные факты и возможная причина увольнения

Эдуард Басурин - военный "деятель" в самопровозглашенной "Донецкой Народной Республике". Он был пресс-секретарем военного командования "ДНР" с 14 января 2015 года, а в 2016 году стал заместителем командующего "Народной милиции ДНР".

Отметим, что буквально 1 февраля террорист Басурин публично признал несамостоятельность "ДНР", сделав паническое заявление из поставок оборонительного вооружения Киеву. Судя по всему, такая самодеятельность не очень понравилась российскому руководству.

Ранее в Кремле уже критиковали Басурина из-за его неосмотрительного анонса по поводу планов войск РФ атаковать химическим оружием украинский завод "Азовсталь" в Мариуполе. Сообщалось, что тогда с Басуриным провели воспитательную беседу спецагенты ФСБ.

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