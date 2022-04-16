ГУР подытоживает, что россияне репрессируют командиров, которые "не оправдали ожиданий" в войне с Украиной.

Главное управление разведки узнало о судьбе боевика Эдуарда Басурина, который публично заявил о намерении России атаковать "химическими войсками" завод "Азовсталь" в Мариуполе, после чего оккупанты распылили отравляющее вещество над предприятием.

Об этом говорится в сообщении ГУР в Telegram.

С Басуриным был проведен разговор ФСБ, а потом его вывезли.

"Установлено, что после общения с сотрудниками ФСБ в неизвестном направлении вывезен Эдуард Басурин, "заместитель командующего" корпуса "Минобороны ДНР". Расправу над ним связывают с неосторожным заявлением, которое раскрыло планы РФ применить химическое оружие против украинских защитников Мариуполя", - говорится в сообщении.

ГУР заключает, что россияне репрессируют командиров, которые "не оправдали ожиданий" в войне с Украиной.

Так, с 24 апреля по 2 марта в оккупированной Горловке работала комиссия из РФ, которая должна была выявить причины текущего некомплекта 3 отдельной мотострелковой бригады оккупационных войск.

Согласно докладам командиров, в 3 ОМСБР к началу войны была на 100% укомплектована личным составом. Однако, после начала боевых действий выяснилось, что реальное наличие военнослужащих составило около 55% штатного расписания.

После установления фактов несоответствия двух командиров батальонов взяты под арест в неизвестном направлении гражданскими лицами (предположительно сотрудниками ФСБ). Дальнейшая судьба уже бывших командиров - неизвестна.

Возможная химическая атака на Мариуполь: что известно

В начале апреля бойцы полка "Азов", обороняющие от оккупантов Мариуполь, заявили о химической атаке россиян.

Оккупанты, по словам защитников, сбросили на город из БПЛА ядовитое вещество неизвестного происхождения.

Три человека имеют четко выраженные симптомы отравления боевыми химическими веществами, но без катастрофических последствий, сообщил лидер "Азова" Андрей Белецкий.

Официального подтверждения от командования ВСУ пока не поступало. Сбору анализов пострадавших препятствуют непрерывные боевые действия в Мариуполе.

Этому предшествовало заявление представителя "ДНР" Басурина о необходимости применения "химических войск" против ВСУ на "Азовстали".

Британия и США проверяют полученную информацию, после чего будут принимать меры.

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