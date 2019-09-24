Главарю "ДНР" уже нашли замену - блогер

Российские кураторы недовольны работой Пушилина, говорит блогер.

Главаря "ДНР" Дениса Пушилина могут уволить с занимаемой должности уже в скором времени, назначив на его место нынешнего "мэра" Горловки Иван Приходько.

Об этом написал донецкий блогер Дмитрий Черкасов, передает "Обозреватель".

По его словам, российские кураторы недовольны работой Пушилина, его авторитет как лидера "республики" упал даже среди местных наемников.

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"Пушилин как руководитель не способен принимать правильные и нужные решения. Когда-то он появился в нужный момент и в нужном месте. Сейчас россияне им недовольны, к тому же в "ДНР" у него нет никакого авторитета. Главный претендент на его должность – мэр Горловки Иван Приходько", – отметил блогер.

По его словам, Приходько родился в Донецке, Горловкой "руководит" уже полтора года. На эту должность его назначил покойный главарь "ДНР" Александр Захарченко.

"Приходько полностью пропитан теорией "русского мира". Поэтому доверия у обычных граждан к нему больше не только в Горловке, но и во всей "республике". Он уже обзавелся поддержкой местного криминалитета и по совету их главаря Армена Саркисяна увеличил личную охрану до 8 человек", – подчеркнул Черкасов.

Ранее блогер Черкасов сообщал, что главарь "ДНР" Денис Пушилин боится, что его устранят так же, как в августе прошлого года устранили его бывшего коллегу Александра Захарченко.